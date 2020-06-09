KONYA Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmış

Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmışKONYA'da, dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47), pompalı tüfekle öldüren Ahmet Ünal (36) ifadesinde, "Nargül'le 7 ay önce Facebook üzerinde tanıştım. Annemin evini 40 bin liraya satın alıp, tapusunu Nargül'ün üzerine kayıt ettirdim.

09.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:41
Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmış
KONYA'da, dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47), pompalı tüfekle öldüren Ahmet Ünal (36) ifadesinde, "Nargül'le 7 ay önce Facebook üzerinde tanıştım. Annemin evini 40 bin liraya satın alıp, tapusunu Nargül'ün üzerine kayıt ettirdim. Daha sonra resmi nikahla başkasıyla evli olduğunu öğrendim. Beni evden kovdu. Korkutmak için havaya ateş etmek isterken, tüfek ateş aldı" dedi.
Olay, geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Yeni Bahçe Mahallesi 17194 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ünal, dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i, çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Ünal, saklandığı halasının evinde gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Herkes hak ettiğini buldu" diyen Ünal, mahkemece tutuklandı. Ünal, ifadesinde 'yaralama' suçundan 7 yıl cezaevinde kaldığını, 1 yıl önce tahliye olduğunu anlattı. 5 yıl önce eşinden boşandığını ve öldürdüğü Nargül Ünver ile 7 ay önce Facebook üzerinden tanıştıklarını kaydeden Ünal, "Yedi ay önce Nargül Ünver ile Facebook'tan tanıştım. Daha sonra buluştuk. Bana, bekar olduğunu söyledi. Olayın gerçekleştiği ev annemindi. 3 ay önce annemden evi 40 bin lira karşılığında satın alıp, tapusunu Nargül'ün üzerine kayıt ettirdim.
Normalde evin değeri 150 bin liraydı.Annem, evleneceğim için bana o fiyata sattı. Nargül, evin tapusunu aldıktan sonra annemi ve bahçesindeki 2 odalı yerde çocuklarıyla birlikte yaşayan kız kardeşimi kovdu. Kız kardeşimin eşi de cezaevinde. Eve, Azerbaycan uyruklu bir kadınla yaşayan oğlu ile diğer çocuklarını getirip, yerleştirdi" dedi. Daha sonra Nargül Ünver'in, bir kişiyle resmi nikahlı olduğunun ortaya çıktığını belirten Ünal, "Evin bahçesinde bulunan ahırda 3 tane ineğim vardı. Nargül, onları da elimden almaya çalıştı. Olaydan 2 gün önce de beni evden kovdu. 'Artık bu eve gelmeyeceksin' dedi. Ben de evin bahçesindeki küçük odada kalmaya başladım. Olay günü, Nargül, oğluyla birlikte benden evden gitmemi ve inekleri vermemi istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Nargül'ün elinde bıçak, oğlunun elinde sopa vardı. Evden ölen babamın tüfeğini alıp, korkutmak amaçlı havaya ateş etmek istedim ancak tüfek ateş aldı. Pişmanım" şeklinde konuştu. KONYA Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmış

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan’a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
AK Parti’den oy oranlarını yüzde 30’lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››KONYA Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmış - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:57: Son dakika haberleri | Ağrı'da arı iğnesiyle doğal akupunktur tedavisi - Haber 11:57: Narlıdere çiçek açtı! - Haber 11:57: Yığılca yolunda çalışmalar başladı - Haber 11:57: Osmaniye Valisi Coşkun'dan okul inşaatlarında inceleme - Haber 11:55: Son dakika haberi: ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir - Haber 11:00: AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti - Haberler 10:40: Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı - Haber 09:57: CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı - Haber 09:33: Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı - Haberler 08:22: Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor - Ekonomi