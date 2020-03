KONYA Öldürdüğü eşinin işte olup olmadığını öğrenmek için onun arkadaşına mesaj atmış

Öldürdüğü eşinin işte olup olmadığını öğrenmek için onun arkadaşına mesaj atmışKONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), eşinin o gün çalışıp çalışmadığını öğrenmek için onun yakın arkadaşına, rahatsız olduğunu belirterek hastaneye tedavi olmaya geleceğine yönelik mesaj attığı ortaya çıktı. Münevver Şahin'in de eşinin gelmesini istemediğini, gelirse polise haber vereceğini söylediği belirtildi.Olay, 13 Mart Cuma günü saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açıp, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Bayram Şahin, eşinin 2'nci kattaki odasına girdi. Bayram Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuk annesi Münevver Şahin'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hastanedeki çalışanlar tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedaviye alındı. Münevver Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bayram Şahin ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece, 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandı.'12 YIL BOYUNCA EZİYET ETTİ, MÜNEVVER ÇOCUKLARI İÇİN KATLANDI'Öldürülen Münevver Şahin'in annesi Gülten Demir, kızının evliliği boyunca eşi tarafından şiddete uğradığını söyledi. Münevver'in çocukları için şiddete katlandığını anlatan Demir, şunları söyledi:"Benim kızım 12 yıllık evliliği boyunca şiddeti, aşağılanmayı, kıskançlığı yaşadı. Hayatında hep dayak vardı. Biz her şeyi biliyorduk ama; hep susuyorduk. Kızım bizi hep susturuyordu. 'Anne iki çocuğum var, anne ne olur kardeşlerime söyleme, belki düzelir' diye bizim önümüze hep engel koydu. O yüzden bizde susmak zorunda kaldık. 12 yıl boyunca sevmediğimiz bir insanın yüzüne gülmek zorunda kaldık. O bize çok ağır geliyordu. En sonunda bir kavgadan dolayı kızımı sabaha kadar dövmüş. Beni hastanedeki çok yakın bir arkadaşı aradı. Kızınızı kurtarın. Çok kötü dayak yemiş. Dudağı patlak, başı gözü şiş. 'Kızınızı kurtarın yoksa cesedini alacaksınız bir gün' dedi. Kızımı aradım ve 'Biz senin her zaman arkandayız, gelmek istiyorsan başımızın üzerinde yerin var' dedim. Ölmek istediğini, evliliğe dayanacak gücü kalmadığını söyleyince evimize getirdik."KORUMA KARARI KAĞIT ÜZERİNDEYMİŞOlaydan yaklaşık 20 gün önce Münevver'in Bayram Şahin'e karşı koruma kararı aldırdığını hatırlatan Gülten Demir, "Ertesi gün Bayram kızımı zorla geri götürmek istedi. Benim oğullarım da buna engel oldular. Orada bir arbede yaşandı. Ondan sonra adli bir süreç başladı. 12 senenin bir listesi vardı elimizde. Biz bu kadar ağır olduğunu bilmiyorduk. Kızım bize her şeyi anlatınca bu duruma katlanamadık. Kızım o olaydan sonra bizde kalmaya başladı. Küçük torunuma ben bakıyordum. 1 ay boyunca Bayram ve ailesi bizi arayıp, yalvardılar. Kızım 'gitmem' dedi. Bu arada koruma kararı da aldık. Hem bizim ev için hem hastane için koruma kararını aldırdık. Koruma sadece kağıt üzerindeymiş. Benim çocuğuma hiçbir faydası olmadı. Elini kolunu sallaya sallaya hastaneye girdi. Çocuğumu vurdu" diye konuştu.'ÇOCUKLARI HEM ÖKSÜZ HEM YETİM, BEDELİNİ ÖDESİN'Gülten Demir, Bayram Şahin' e en ağır cezanın verilmesini istediğini belirterek, "Ben şikayetçiyim. Bu konuda devletimizden yardım istiyorum. Devlet benim çocuğumun intikamını ondan alsın. Benim çocuğumu genç yaşta kabre soktu. Ben çocuğumun intikamını istiyorum. Çocukları hem öksüz hem yetim kaldı. Böyle bir şeye değer miydi? Değmezdi. Bunun bedelini ödemesini istiyorum. Bu kadar ileriye gidebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Çünkü korkak bir insandı. Nasıl yaptı bilmiyorum. Kızıma yönelik tehditleri de vardı. 'Gelmezsen seni de öldürürüm, kendimi de öldürürüm' derdi" diye konuştu.'ANLAŞMALI BOŞANMAYI KENDİ İSTEDİ'Anlaşmalı boşanma teklifinin Bayram Şahin tarafından geldiğini belirten ailenin avukatı Yasemin Dolu ise şunları söyledi:"Münevver 12 yıl boyunca fiziksel, cinsel ve ekonomik şiddet yaşamış. Bu şiddetin üzerini çocukları için hep kapatmış. En sonunda bu olayları ailesi de öğrendi. Münevver ailesinin de öğrenmesi ile artık dayanamadı ve boşanma kararı aldı. Bayram Şahin, Münevver'e mesajlar atarak, 'Senin sonun toprak olacak' gibi tehditler edip, silahın kabzasıyla başına vurduğunu biliyoruz. Biz de bunun üzerine 6184 sayılı kanun gereği koruma kararı aldırdık. Bundan sonra boşanma sürecini başlattık. Normalde çekişmeli dava olarak devam edecekken, karşı taraftan anlaşmalı boşanma teklifi geldi. Mal paylaşımındaki bütün şartları da kendisi olgunlaştırdı."BOŞANMA DAVASINA GELMEDİAvukat Dolu, karşılıklı anlaşma nedeniyle boşanma davası için 12 Mart tarihinin belirlendiğini ancak Bayram Şahin'in duruşmaya katılmadığını anlattı. Dolu, "12 Mart günü Bayram Şahin duruşmaya gelmedi. Ertesi gün de bu cinayeti işledi. Duruşmaya gelseydi, bu boşanma bitecekti ve belki de herkes kendi hayatına bakacaktı. Biz koruma kararına annesinin evi ile çalıştığı hastaneyi yazdık. İş yeri Bayram tarafından sürekli olarak gidilip, gelinen bir yerdi. Münevver'in orada da koruma altına alınması gerekiyordu. Ancak hastaneye çok rahat bir şekilde elini koluna sallayarak girdi ve cinayeti işledi. Bu 'eşe karşı ve tasarlayarak öldürme' olayıdır. En ağır cezadan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından yargılanması gerekiyor. Hakkında hiçbir şekilde haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmaması gerekiyor" dedi.MESAJ ATIP, MÜNEVVER HASTANEDE Mİ DİYE KONTROL ETMİŞYasemin Dolu, olay günü sabah saatlerinde Bayram Şahin'in Münevver'in yakın bir arkadaşına mesaj atarak kaburgasının ağrıdığını, hastaneye tedavi olmaya geleceğini söylediğini, bunun üzerine Münevver'in de gelmesini istemediğini, gelirse polise haber vereceğini söylediğini belirtti. Dolu, Bayram Şahin'in bu mesajla Münevver Şahin'in hastanede olup olmadığını belirlemeye çalıştığını kaydetti. Münevver Şahin'in ayrıca kendi el yazısıyla 12 yıllık evlilik hayatını kaleme aldığı 4 sayfadan oluşan bir mektup bıraktığı da kaydedildi.

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :