KONYA Ölen eşinin çay ocağını çalıştırıp, çocuklarını okutuyor

Ölen eşinin çay ocağını çalıştırıp, çocuklarını okutuyorKONYA'nın Ereğli ilçesinde 3 çocuk annesi Aynur Topçu (45), 3 yıl önce eşi Kadir Topçu'nun (50), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine eşinin işlettiği çay ocağını kendisi çalışıp, çocuklarını okutmaya çalışıyor. Ereğli'de oturan Aynur Topçu'nun işe Kadir Topçu 11 yıl önce çay ocağı açıp, işletmeye başladı. Aynur Topçu da zaman zaman eşinin yanına gelip yardımcı oldu. Kadir Topçu, 3 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Şu an 17 ila 23 yaş arasındaki 2'si kız 3 çocuğunun eğitimlerine devam etmesi için çay ocağını kendisi çalıştırmaya devam etti. Evinin tek geçim kaynağının çay ocağı olduğunu belirten Aynur Topçu, şunları söyledi:"İşimiz yoktu. Maddi olarak da durumumuz iyi olmadığı için eşim çay ocağını açıp, evimize ekmek getirmeye çalışıyordu. Bu mesleği severek yapıyorum, eşimle beraber yapıyordum. Tabi o zamanlar, her gün gelemiyordum. Çocuklarım okula gitti için onlarla ilgileniyordum. Eşim vefat ettikten sonra çocuklarımın eğitimlerine devam etmesi gerektiği için bu mesleği sürdürdüm. 3 çocuğu okutuyorum, çocuklarımdan biri üniversiteden mezun oldu ve şu an işsiz. Diğerleri okuluna devam ediyor. Evimin geçimini ben sağlıyorum ve çocuklarımı okutuyorum."Çevresindeki esnafında kendisi kadın olmasına rağmen yadırgamadıklarını ve desteklediklerini ifade eden Topçu, "Esnaflardan memnunum. Allah razı olsun onların maddi ve manevi destekleriyle ayakta duruyorum. Bana esnaflar, komşularım 'hala, abla, bacı' diye hitap etmektedirler. Samimiyetimiz güzeldir." dedi. Her gün saat 06.30 sıralarında iş yerini açtığını ifade eden Topçu, "Akşam saat 19.00 sıralarında kapatıyorum. Zor oluyor ama; ne yapalım? Haftanın her günü buradayım. Yaşama tutunmak için çabalıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA