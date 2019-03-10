Konya Önce Jiletle Vücudunu Kesti, Sonra Hastane Karşısında İntihara Kalkıştı

Önce jiletle vücudunu kesti, sonra hastane karşısında intihara kalkıştı
KONYA'da iddiaya göre sevgilisi terk ettiği için sokak ortasında jiletle vücudunu kesikler oluşturan ve tedavi olduğu hastanenin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıkan Alican A. (32), intihara kalkıştı. Çatıdan kiremit fırlatan Alican A., polis tarafından sevgilisiyle cep telefonuyla görüştükten sonra ikna edildi. Sevgilisinin, köpeğini, cep telefonu ve kimlik kartını alıp kendisini terk ettiğini ileri süren Alican A., tedavi için yeniden aynı hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün 15.45 sıralarında Selçuk
ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki Numune Hastanesinin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Iğdır
'dan 1 hafta önce Konya
'ya gelen Alican A., öğle saatlerinde Sedirler Mahallesi'nde sokak ortasında sevgilisinin kendisini terk ettiğini ileri sürüp yarı çıplak bir şekilde soyunup jiletle vücudunu kesti. Kanlar içinde kalan Alican A., polis tarafından ikna edilip ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Alican A., tedavisinin ardından vücudunda sargı bezlerle hastanenin karşısındaki 7 katlı apartmanın çatısına çıkıp, çatıdan kiremit fırlatıp, intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık görevlisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aşağı kiremit atmayı sürdüren Alican A'nın fırlattığı kiremitlerden biri apartmanda oturan ve park halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu araçta maddi hasar oluştu. İtfaiye
ekipleri atlama yatağını şişirip hazırda bekledi.
HASTANE ÖNÜNDEKİ KALABALIĞIN MERAKLI BAKIŞI Polis
, Alican A.'yi ikna etmeye çalıştığı sırada hastanenin acil servisi önündeki kalabalık ise meraklı bakışlarla izledi. Bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yoldan geçen bir sürücüde aracını park ettikten sonra yanındaki arkadaşının araç içinde intihara kalkışan Alican A.'yi cep telefonu kamerasına kaydetmesi dikkat çekti.
APARTMAN SAKİNLERİ SALDIRMAK İSTEDİ
Alican A., polise; sevgilisinin, köpeğini, cep telefonu ve kimlik kartlarını alıp kendisini terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis, Alican A.'yı Ebru ismindeki sevgilisiyle cep telefonuyla görüşmesini sağladı. Alican A., sevgilisiyle görüştükten sonra ikna oldu. Polis tarafından aşağı indirilen Alican A.'ya apartman sakinleri tepki gösterip saldırmak istedi. Polisin müdahalesiyle Alican A. ambulansa bindirildi. Ardından da aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, Konya, Güncel
Kaynak: DHA