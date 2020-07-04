KONYA Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördüKONYA'nın Taşkent ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

04.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:39
Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü
KONYA'nın Taşkent ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Messeni mevkisinde çıktı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye yangın helikopteri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yayılmaması için yangına birçok noktadan müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.
BAŞKANDAN YARDIM ÇAĞRISI
Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, sosyal medya hesabından vatandaşlara yaptığı çağrıda, "Allah'ım sen koru. Taşkent Messeni bölgemizde büyük yangın var. İmkanları olanları kazma kürek ve ekipmanla beraber gelmenizi bekliyoruz" dedi.
'KONTROL ALTINA ALDIK'
Başkan Osman Arı yangının kontrol altına alındığını belirterek, 'Yangın Messeni bölgemizde çıktı. 2 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü. 1 yangın söndürme helikopterimiz ve çok sayıda personelimiz ile yangına hemen müdahale ettik. Yangın kısa süre önce kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" dedi. KONYA Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: DHA

Etiketler: Osman Arı, Taşkent, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››KONYA Ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:34: Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi caminin musluklarının çalındığı anlar kamerada - Haber 19:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu - Gelir İdaresi Başkanlığı... - Haber 19:31: Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 20 bine yaklaştı - Haber 19:30: Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti (2) - Haber 19:29: Son dakika haberi! Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor - Haber 18:35: TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 18:12: Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu - Haberler 17:01: Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haber 11:53: En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar - Ekonomi