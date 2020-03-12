Konya Otogarı'nda tatil yoğunluğu
Konya Otogarı'nda memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri yoğunluk oluşturdu.
12.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:49
Konya Otogarı'nda memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri yoğunluk oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Konya'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde yoğunluğa neden oldu.
Öğrenciler, memleketlerine dönmek için internet siteleri üzerinden otobüs bileti almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan hizmet verememesi sebebiyle bilet alamayan öğrenciler, bu kez otogar ve firmaların yazıhanelerine akın etti.
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi Erkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin insanların yoğun bulunduğu yerler olmaları nedeniyle kararın kendilerini rahatlattığını belirtti.
Üç haftanın dersleri açısından telafi edilebilecek bir durum olduğunu vurgulayan Demir, "Aynı zamanda geri kaldığım dersleri de telafi etme şansı yakaladığım için çok mutluyum" dedi.
Bazı otobüs firmaları da talebi karşılayabilmek için ek sefer düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Konya'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde yoğunluğa neden oldu.
Öğrenciler, memleketlerine dönmek için internet siteleri üzerinden otobüs bileti almak istedi. İnternet sitelerinin aşırı yoğunluktan hizmet verememesi sebebiyle bilet alamayan öğrenciler, bu kez otogar ve firmaların yazıhanelerine akın etti.
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencisi Erkan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin insanların yoğun bulunduğu yerler olmaları nedeniyle kararın kendilerini rahatlattığını belirtti.
Üç haftanın dersleri açısından telafi edilebilecek bir durum olduğunu vurgulayan Demir, "Aynı zamanda geri kaldığım dersleri de telafi etme şansı yakaladığım için çok mutluyum" dedi.
Bazı otobüs firmaları da talebi karşılayabilmek için ek sefer düzenledi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Güncel
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