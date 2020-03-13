Konya Otogarında öğrenci yoğunluğu
Konya Otogarında öğrenci yoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs değerlendirme toplantısı sonrasında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle Konya'dan memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri otogara akın etti.
13.03.2020 01:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:44
Konya Otogarında öğrenci yoğunluğu
KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs değerlendirme toplantısı sonrasında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle Konya'dan memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri otogara akın etti. Tatil kararının ardından Konya'da eğitim gören üniversite öğrencileri akşam saatlerinde Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. Memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler önce banka ATM'lerinde para çekmek için kuyruk oldu. Parasını çeken öğrenciler otogardaki otobüs firmalarının yazıhanelerinde gece saatlerine kadar kuyruk oluşmasına neden oldu."Taleplere göre sefer açmayı planlıyoruz"Otobüs firması yetkilisi Mustafa Gümüş, "Öğrencilerin tatilinden dolayı beklediğimizin üzerinde bir talep var. Talebe karşılık vermek adına ekip arkadaşlarımız çalışmakta. Elimizdeki mevcut çalışan araçlarımızın haricinde sezonluk beklemekte olan araçlarımızı da gelen taleplere göre sefere açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Otogara bilet almak için geç gelen öğrenciler de bilet bulamadıklarını ve internet sitelerinin ise kilitlendiğini belirtirken, otobüs firmalarının taleplere karşılık vermek için ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs değerlendirme toplantısı sonrasında üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle Konya'dan memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri otogara akın etti. Tatil kararının ardından Konya'da eğitim gören üniversite öğrencileri akşam saatlerinde Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk oluşturdu. Memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler önce banka ATM'lerinde para çekmek için kuyruk oldu. Parasını çeken öğrenciler otogardaki otobüs firmalarının yazıhanelerinde gece saatlerine kadar kuyruk oluşmasına neden oldu."Taleplere göre sefer açmayı planlıyoruz"Otobüs firması yetkilisi Mustafa Gümüş, "Öğrencilerin tatilinden dolayı beklediğimizin üzerinde bir talep var. Talebe karşılık vermek adına ekip arkadaşlarımız çalışmakta. Elimizdeki mevcut çalışan araçlarımızın haricinde sezonluk beklemekte olan araçlarımızı da gelen taleplere göre sefere açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.Otogara bilet almak için geç gelen öğrenciler de bilet bulamadıklarını ve internet sitelerinin ise kilitlendiğini belirtirken, otobüs firmalarının taleplere karşılık vermek için ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Konya Otogarında öğrenci yoğunluğu
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Konya, 3. Sayfa
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