14.07.2019 11:49
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KONYA Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı

Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralıKonya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kontrolden çıkıp alt geçide uçtu.

Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı
Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kontrolden çıkıp alt geçide uçtu. Kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidi'nde meydana geldi. Yasin Güven'in kullandığı 06 AV 1591 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp uçtu. Kazada sürücü Güven ve yanında bulunan ismi belirlenemeyen 2 kadın yaralandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı görüp, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şans eseri o anda alt geçitten başka bir aracın geçmemesi olası bir faciayı engelledi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. KONYA Otomobil, alt geçide uçtu 3 yaralı
Kaynak: DHA
Konya, Güncel

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