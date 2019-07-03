03.07.2019 20:03
Haberler» Güncel» Haber

KONYA Otomobil, ambulansa çarptı 4 yaralı

Otomobil, ambulansa çarptı 4 yaralıKonya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansa, kavşakta otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Otomobil, ambulansa çarptı 4 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansa, kavşakta otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hasta yara almadan kurtulurken, 2'si sağlık görevlisi, 2'si sürücü 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Fahri Vezirarslan, yönetimindeki 42 FNK 74 plakalı 112 Acil Servis Hizmetleri'ne bağlı ambulansla, kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz'ı, Konya'daki hastaneye götürmek için yola çıktı. Vezirarslan'ın kullandığı ambulansa, kavşakta Nuri Kavi idaresindeki 19 SB 322 otomobil çarptı. Kazada hasta Kiraz yara almadan kurtulurken, ambulans şoförü Vezirarslan, sağlık görevlileri Şerifenur Korkmaz ve Lokman Nergiz ile otomobil sürücüsü Nuri Kavi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasta Kiraz da hava ambulansıyla Konya'ya götürüldü. KONYA Otomobil, ambulansa çarptı 4 yaralı
Kaynak: DHA
Kalp Krizi, Seydişehir, Konya, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:21   Siirt'te terör operasyonu
21:20   Çubuk'ta 7 bin genç yaz okuluna başladı - ANKARA
21:18   Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı
21:18   Muğla'da minibüs, iki otomobille çarpıştı: 10 yaralı
21:17   13 düzensiz göçmen yakalandı
21:17   SPOR Akhisarspor Teknik Direktörü Altıparmak Tek amaç şampiyonluk
21:13   Gayret Derneğinden Suriye'de çocuk şenliği