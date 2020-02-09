Konya otomobil, bahçe duvarına çarptı 1 yaralı

Otomobil, bahçe duvarına çarptı: 1 yaralı
KONYA'nın Ereğli
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali İhsan Kocaman yaraladı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Ali İhsan Kocaman yönetimindeki 42 EPJ 64 plakalı otomobil, sürücüsünü kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kocaman, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı.
Soruşturma sürüyor.