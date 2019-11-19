Haberler » Güncel » Konya otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ceza - Haber

Konya otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ceza

Otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira cezaKONYA'da, otomobili ile tramvay yoluna giren sürücü H.S.'ye, 4 bin 144 TL para cezası kesildi.

19.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:35
Otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ceza
KONYA'da, otomobili ile tramvay yoluna giren sürücü H.S.'ye, 4 bin 144 TL para cezası kesildi.
Geçen cuma akşamı merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki tramvay hattında kaydedilen görüntülerde, bir otomobilin, dörtlüleri yanık halde, uzun süre raylarda ilerlediği görüldü. Araç daha sonra yola çıkıp, trafiğe karıştı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin gidiş yönündeki şehir kameralarını incelemeye aldı. Otomobilin plakası ile sürücüsü tespit edildi. Sürücü H.S.'ye, 'ehliyetsiz araç kullanmak ve trafik güvenliini tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 4 bin 144 TL para cezası uygulandı.
Konya otomobil ile tramvay yoluna giren sürücüye 4 bin lira ceza

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:19 Gümüşhane'de "Katı Atık Birliği" toplandı
13:24 Düzce'de trafik kazası: 1 yaralı
13:24 Ferizli'de öğrenciler fidan dikti
13:24 Bakan Selçuk: "Yürüttüğümüz tüm politikaların nihai hedefi, bireylerin uyumlu aileler içinde daha...
13:23 ŞİŞLİ'DE MİNİBÜSLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI (1)
12:30 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi
10:38 Son Dakika: Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Kamuya binlerce personel alınacak
12:30 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı erken seçim tartışmalarını alevlendirdi
13:09 Erdoğan ve Bahçeli, TBMM kulisinde bir araya geldi
12:00 Black Friday 2019 ne zaman? Black Friday nedir? Kara Cuma indirimleri
11:48 Adaçayı faydaları nelerdir? Adaçayı faydaları ve zararları
19.11.2019 13:25:12