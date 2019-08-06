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KONYA Otomobil takla attı: 1 ölü

Otomobil takla attı: 1 ölüKONYA'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Musa Canıcebinde (45) yaşamını yitirdi.

06.08.2019 01:09
KONYA Otomobil takla attı: 1 ölü
Otomobil takla attı: 1 ölü
KONYA'da kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Musa Canıcebinde (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kaza da yaralanan sürücü Canıcebinde, ihaber üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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