KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı

Otomobil takla attı: 5 yaralıKONYA'nın Akşehir ilçesinde sürücünün kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

26.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:23
Otomobil takla attı: 5 yaralı
KONYA'nın Akşehir ilçesinde sürücünün kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.50 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu Atakent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Fevzi Karagöz ve yanında bulunan Bahide Karal (49), Emrah Karal (19), Hatice Bezciyarar (78) ve Necattin Karal (50) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Akşehir, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Çatlak Şanzel’den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Güldür Güldür Show’da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu’ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Haberler››3. Sayfa››KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:31: Koronavirüs: 'Model ülke' İsveç, salgında 'istenmeyen ülkeye' nasıl dönüştü? - Haberler 13:31: İYİ Parti'li Tatlıoğlu'ndan ekonomide yeni strateji talebi Açıklaması - Haberler 13:31: Koronavirüs: İşverenler evden çalışanları nasıl denetliyor, özel hayatın gizliliği tehlikede mi? - Haberler 13:30: Epic Games Store'da 2 Oyun Ücretsiz Oldu! Kaçırmayın - Haberler 13:30: Apple iPhone 12 Fiyatları iPhone 11'den Daha Ucuz Olacak! - Haberler 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu 12:47: Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu - Haberler 12:25: Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi - Haberler 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu 10:11: İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı