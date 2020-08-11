KONYA Otomobil, TIR’a arkadan çarptı 1’i ağır, 2 yaralı

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1'i ağır, 2 yaralı

KONYA'da otomobilin, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden kampüs istikametine giden Ali Sağ (27) yönetimindeki 42 CDR 52 plakalı otomobil, önünde giden Metin Şişman (36) yönetimindeki 03 ET 430 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Ali Sağ ile yanındaki Gülsüm Sude Altınsoy yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarılarak ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülsüm Sude Altınsoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

TIR şoförü Metin Şişman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.