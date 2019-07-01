01.07.2019 10:46
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KONYA Otomobil, traktör römorkuna çarptı 2 yaralı

KONYA Otomobil, traktör römorkuna çarptı 2 yaralı

Otomobil, traktör römorkuna çarptı 2 yaralıKonya'nın Kulu ilçesinde otomobilin, kavşakta dönmek isteyen traktörün römorkuna çarpması sonucu kaya meydana geldi.

Otomobil, traktör römorkuna çarptı 2 yaralı
Konya 'nın Kulu ilçesinde otomobilin, kavşakta dönmek isteyen traktörün römorkuna çarpması sonucu kaya meydana geldi. Kaza da 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu- Ankara karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Ahmet Sarı yönetimindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, kavşakta dönmek isteyen Hasan Köylüoğlu'nun kullandığı 42 GB 960 plakalı traktörün arkasına bağlı iki römorka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin büyük bir bölümü traktörün altında kaldı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü Ahmet Sarı ve yanındaki Şahin Sarı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Köylüoğlu da gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Konya , Kulu , Güncel

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