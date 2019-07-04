04.07.2019 10:10
Haberler» Güncel» Haber

KONYA Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldüKonya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı elektirikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Zeybek (61), hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı elektirikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Zeybek (61), hayatını kaybetti.
Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Çakır idaresindeki 42 DAS 572 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Hüseyin Zeybek'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Zeybek, çarpmanın etkisiyle yola savrulup ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Zeybek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bekir Çakır ise gözalına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. KONYA Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Hüseyin Zeybek, Beyşehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:57   DHA DIŞ - (ÖZEL) Antalyalı baba: Çocuğum Ukrayna'ya kaçırıldı, sesimi duyun
10:57   Kireç tozu yüklü tankerde patlama: 1 ölü
10:56   Geleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdı
10:55   Konyaaltı'nda belediye-tarım ilçe işbirliği
10:55   Unutulan bu detay gece görüşünü yüzde 60 düşürüyor
10:55   Çin'de hortum faciası: 6 ölü
10:55   İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı