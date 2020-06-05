KONYA Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı

Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralıKONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

05.06.2020 21:40 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:44
Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı
KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarpıp takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 97'nci kilometresinde meydana geldi. Kasım Akter (61) yönetimindeki 06 DG 1642 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun kenarındaki refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Kasım Akter ile yanındaki Hidayet Çalışkan (50) ve Nilgün Kabakcı (62) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise dinlenme tesisindeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. KONYA Otomobilin takla attığı anlar kamerada; 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Kulu, Güncel, Haber

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