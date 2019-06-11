KONYA OVASI'NDA YAĞIŞ YETERSİZLİĞİ BUĞDAY REKOLTESİNİ DÜŞÜRDÜ

KONYA Ovası'nın yaklaşık 40 gündür yağış almaması nedeniyle buğday üretiminde yüzde 25'lik bir rekolte düşüşü bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası Konya
Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu
, mayıs ayının başından itibaren 40 gündür Konya Ovası'nın yağış almadığını belirterek, Kış yağışlarımız çok iyiydi; ancak bu dönem beklenen yağış olmadı. Bu sene için 2,5 milyon ton rekolte beklentimiz vardı. Mayıs ve haziran aylarında yağış alamamamız nedeniyle bu oranda yüzde 25'lik bir azalma bekliyoruz. Çiftçilerimiz gözü yağacak olan yağmurda dedi.Türkiye
'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası 40 gündür yağış almıyor. Yağışların olmaması nedeniyle rekoltenin azalacağını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya'nın, Türkiye'nin buğday-arpa üretiminin yüzde 10'undan fazlasını üreten temel üretim bölgesi olduğunu kaydetti. Bölgedeki üretim alanının yüzde 80'inin kuru tarım alanı olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi
Verimi belirleyen en önemli faktörde yağışlar. Bu yıl aslında çok iyi başladık. Sonbahar yağışları, mart ve nisan ayı yağışları uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Buğday ekim sezonunda 300 milimetreye yakın yağış aldı. Özellikle mayıs ayının ilk haftasından itibaren yaklaşık 40 gündür ovaya tek damla yağış düşmüyor. Beklentimiz bu hafta azda olsa yağışların düşmesi. Burada da zamansız yağışların dolu şeklinde düşmesi çiftçiyi tedirgin ediyor. Tabi yağışlar geç kaldı. Çok büyük bir üretim potansiyelimiz vardı. Bu potansiyelimizin bir kısmını maalesef kaybettik. Özellikle arpalar kısmen kurtardı; ama kıraçtaki buğday ekim alanlarında çok büyük bir rekolte bekliyorduk. Bu rekolte beklentimiz bir miktar düştü.
ÇİFTÇİNİN GÖZÜ GÖKTE
Çiftinin de bir an önce yağışları beklediğini ifade eden Soylu, Biz eğer bu yıl beklenilen yağışlar gelseydi, dekarda 400 kilo civarında kıraçta verim bekliyorduk. Şu an da 200-250 kilogram civarında beklentimiz. Bu hafta ve önümüzdeki hafta yağacak yağışlarda nispeten tane iriliğine, dekarda verime 30-40 kilogram katkı yapacağını düşünüyoruz. Bu haftada yağış gelmezse buğdaylar sararmaya başladı. Bundan sonraki gelecek yağışın kuru tarım alanlarında çok büyük etkisi olmayacaktır. Bu 40 günlük kurak periyot gerçekten Konya çiftçisini çok yordu. Sulu tarımda da çok yordu. İşler sıkıştı. Sulamaya daha fazla maliyet yüklenmeye başladı. O açıdan çiftçimizin gözü gökte. İnşallah bir afet olmadan, dolu şeklinde olmadan sakin bir yağışlı bir periyot geçiririz. diye konuştu.
REKOLTEDE YÜZDE 25 AZALMA BEKLİYORUZ
Kurak geçen dönem nedeniyle bu yıl buğday rekoltesinde yüzde 25'lık bir azalma beklediklerini ifade eden Soylu, Beklenen rekoltenin bir kısmı gitti. Beklentimizin üzerinden yüzde 25'lik bir azalma oldu. Konya çok geniş bir coğrafyadır. Farklı bölgeleri var ve bu bölgelere göre de yağışlarda farklılık gösteriyor. 250 milimetre yağış alan bölgede var 800 milimetre yağış alan bölgelerimizde var. Çok az yağış alan bölgelerimiz de bu etki çok fazla olacaktır. Tabi bu kurak dönem kaliteyi de olumsuz yönde etkileyecektir. Özellikle tane iriliğini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. dedi.
Kaynak: DHAZiraat Mühendisleri Odası
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