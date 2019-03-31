Konya Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü

Oyunu kullandıktan sonra, fenalaşıp öldü Konya
'nın Kadınhanı
ilçesinde Osman Büyükkaraca (82) oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kadınhanı
ilçesi Kayabaşı
Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Cumhuriyet İlkokulu'na giderek 1046 nolu sandıkta oyunu kullandı. Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde aniden fenalaştı. Çağrılan ambulansla Kadınhanı
Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Konya, Kadınhanı, Güncel
Kaynak: DHA