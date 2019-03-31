31 Mart 2019, 14:14
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Konya Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü

Oyunu kullandıktan sonra, fenalaşıp öldüKonya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82) oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı.

Oyunu kullandıktan sonra, fenalaşıp öldü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Osman Büyükkaraca (82) oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kadınhanı ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde oturan Osman Büyükkaraca, Cumhuriyet İlkokulu'na giderek 1046 nolu sandıkta oyunu kullandı. Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde aniden fenalaştı. Çağrılan ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Büyükkaraca, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Konya, Kadınhanı, Güncel
Kaynak: DHA