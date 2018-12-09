Konya Pancar Tarlasında 'Obruk' Meydana Geldi

Konya
'da çoğunlukta Karapınar
ilçesinde görülen obruk, bu kez komşu ilçe olan Emirgazi
'de oluştu. Yaklaşık 10 gün önce hasadı yapılan pancar tarlasında yaklaşık 15 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen yaklaşık 320 civarında irili- ufaklı obruk bulunuyor. Sık sık Karapınar'da görülen obruklar bu kez yaklaşık 35 kilometre ilerideki Emirgazi ilçesinde görüldü. Emirgazi kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki tarlada 15 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Tarla sahibi Ersin Erdoğan
, tarladan yaklaşık 20 günce pancar hasadı yaptıklarını ve 10 gün öncede yeniden ekim için tarlayı sürdüklerini belirtti. Bugün bitişikteki tarladaki pancarları araçlarına yüklemeye geldiklerinde diğer tarlada obruk oluştuğunu fark ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Tarlamızda obruk oluştu. Ne zaman oluştuğunu tam bilmiyoruz; ama 10 gün önce tarlayı sürmüştük. O zamanlar obruk yoktu. Daha önce hep Karapınar'da obruk oluştuğunu duyuyorduk. Emirgazi'de ilk kez obruk oluşunca şaşırdık. Obruğu görünce jandarmaya haber verdik."dedi.
09 Aralık 2018 Pazar 17:29