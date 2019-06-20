20.06.2019 14:48
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Konya Panorama'ya Müze Özendirme Ödülü

Konya Panorama

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezindeki Konya Panorama Müzesi, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasında Panorama Müzeleri dalında ödüle layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezindeki Konya Panorama Müzesi, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışmasında Panorama Müzeleri dalında ödüle layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliğinin İstanbul'da gerçekleştirilen meclis toplantısında Konya Büyükşehir Belediyesinin, Panorama Müzeleri dalında Konya Panorama ile aldığı Müze Özendirme Ödülünü, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Tarihi Kentler Birliği Başkanı Hayrettin Güngör'ün elinden aldı. Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi içindeki Konya Panorama bölümünde Hazreti Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı alan, Mevlevi müzesi ve dünyadaki 25 Mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor. Tarihi Kentler Birliği, iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında koruma bilinci oluşturma rollerini öne çıkartmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifi ile oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek maksadıyla Müze Özendirme Yarışması düzenliyor. - KONYA
Kaynak: İHA
Konya,Güncel

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