KONYA Paraşütçüler, Beyşehir semalarında Türk bayrağı açtı

Paraşütçüler, Beyşehir semalarında Türk bayrağı açtıKONYA'nın Beyşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen havada paraşütçülerin Türk bayrağı gösterisi Beyşehir Gölü semalarında güzel görüntüler oluşturdu.

19.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:04
Paraşütçüler, Beyşehir semalarında Türk bayrağı açtı
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen havada paraşütçülerin Türk bayrağı gösterisi Beyşehir Gölü semalarında güzel görüntüler oluşturdu.
Beyşehir Hava Sporları Kulübü, Konya Hava Sporları Kulübü ve Türk Hava Kurumu Konya Şubesi pilotları Beyşehir'de bulunan yamaç paraşütü tepesine çıkarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için her pilot gökyüzünde Türk bayrağı açarak güzel görüntüler sergiledi.Türk Hava Kurumu Konya Şubesi paraşüt pilotlarından Recep Aykut, '19 Mayıs, Türkiye'nin temellerinin atıldığı ve kurtuluş mücadelelerinin başladığı ilk gün hepimiz gururluyuz hepimiz mutluyuz. Bu özel günde atalarımızı yad etmek için başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet etmiş olduğu Türk Hava Kurumu adı altında uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Şanlı Türk bayrağımızı da göklerde dalgalandırarak layık olduğu yerde bizlerde buna katkı sağlayarak bu gün çok özel bir uçuş gerçekleştirdik' dedi.
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KONYA Paraşütçüler, Beyşehir semalarında Türk bayrağı açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyşehir, Konya, Güncel, Haber

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