Şeyma öğretmeni ve kız kardeşini öldüren caninin üzerinden cinsel gücü artırıcı hap çıktı!

Konya'da platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) ağır yaralayan Muzaffer C.'nin (53), sorgusu sürüyor. Üzerinden cinsel gücü artırıcı 4 adet hap çıkan Muzaffer C., "6 yıldır ondan hoşlanıyordum. Onu çok seviyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum" dediği öğrenildi. Ağır yaralı anne Hacer Sarı'nın beynine saplanan mermi çekirdeğinin henüz çıkartılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Ayakkabı atölyesinde çalışan 3 çocuk babası Muzaffer C., Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi Revan Sokakta oturduğu apartmanda dün akşam saatlerinde karşı komşusunun kızlarını öldürüp, eşini yaraladığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı. 7 yıldır eşinden ayrı ve yalnız yaşayan Muzaffer C., karşı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden ayrıldığını görünce eline aldığı tabancasını arkasına gizleyip, evden çıktı. Burhanettin Sarı'yı uğurladığı için daire kapısının önünde olan Hacer Sarı ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'nın yanına gitti.

ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

Muzaffer C. iddiaya göre, "Sizinle konuşmamız gereken konu var. Konuşup halledelim" dedi. Hacer Sarı da, "Bizim, sizinle konuşacağımız bir şey yok" deyip kendilerine yaklaşan Muzaffer C.'yi itekledi. Muzaffer C. de arkasına gizlediği tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Bunun üzerine Şeyma ve kardeşi Tuğba Sarı evin içine kaçtı. Peşlerinden gelen Muzaffer C., odaya saklanan Şeyma Sarı ile salona saklanan Tuğba Sarı'ya ateş ederek göğüslerinden yaraladı. Ardından da evden kaçıp, yakındaki polis merkezine gidip teslim oldu.

GENÇ ÖĞRETMEN DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. 3 yıl önce Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan ve Şanlıurfa Eyyübiye Mutlukaya İlkokulu'nda görev yapan ve okulların kapanmasıyla ailesinin yanına gelen Şeyma Sarı, kalbine isabet eden mermi nedeniyle sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin ise dün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Başından yaralanan Hacer Sarı ambulansla yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Tuğba Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anne Hacer Sarı'nın da beynine saplanan mermi çekirdeğinin çıkartılamadığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. iki kız kardeşinin cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.

10 AY ÖNCE BABASI, TEPKİ GÖSTERİP KAVGA ETMİŞ

Şeyma Sarı'nın yaklaşık 10 ay önce babası Burhanettin Sarı'ya komşuları Muzaffer C.'nin kendisine rahatsızlık verdiği söylemesi üzerine Sarı'nın komşusu Muzaffer C.'ye gidip, kızlarına rahatsızlık vermemesini söyleyip kavga ettiği ve komşularının müdahalesiyle kavganın sona erdiği belirtildi.

ÜZERİNDEN CİNSEL GÜCÜ ARTIRICI HAP ÇIKTI

Cinayetin ardından polise teslim olan Muzaffer C.'nin üzerinden cinsel gücü artıcı 4 adet hap ile çok sayıda tabanca mermisi bulundu. Muzaffer C., hapları ihtiyaç olur düşüncesiyle taşıdığını söylediği öğrenildi.

Saldırıyı komşusu Burhanettin Sarı'nın evden çıkması üzerine gerçekleştirdiğini anlatan Muzaffer C., ifadesinde "20 yıldır aynı binada oturuyoruz. Onların çocukluklarını biliyorum. 6 yıldır ondan hoşlanıyordum. Onunla konuşmak için fırsat bekliyordum. Yolda, kapı da hep onu görüyor ve izliyordum. Onunda beni izlediğini ve sevdiğini düşünüyordum. Ondan hep adım atmasını bekledim. Şeyma'yı seviyorum" dediği öğrenildi. Muzaffer C.'nin 2 kızının Hollanda'da yaşadığı kendisinin de bir dönem Hollanda'da kaldığı belirtildi.