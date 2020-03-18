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KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu

Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken bulduKONYA'da devriye görevi yapan polis, Afganistan uyruklu Nur Muhammed (26), kaldırımda bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.

18.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:09
Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
KONYA'da devriye görevi yapan polis, Afganistan uyruklu Nur Muhammed (26), kaldırımda bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Muhammed hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, saat 20.40 sıralarında Meram ilçesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekibi, kaldırımda yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Aracı durdurup yanına yaklaştığında yerdeki Afganistan uyruklu Nur Muhammed'in, bıçakla yaralanmış halde kanlar içinde olduğunu belirledi. Muhammed, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde suç aleti bıçağı bulan polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu

Kaynak: DHA

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KONYA Polis, Afgan genci kanlar içinde yerde yatarken buldu
Etiketler : Afganistan, Meram, Polis, Güncel

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