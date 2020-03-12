Konya protokolü bakanlarla Konya yatırımlarını konuştu
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret...
12.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:04
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Ticaret Borsası Başkanları; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek Konya yatırımlarıyla ilgili görüşme yaptı.
Konya heyeti, Konya yatırımlarını görüşmek üzere Ankara'da dört bakanla bir araya geldi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakanlık binalarında gerçekleşen ziyaretlerde Konya'nın geleceğini etkileyecek önemli yatırımlarla ilgili istişareler gerçekleştirilerek, fikir alış verişinde bulunuldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her zaman yanında olan ve gösterdikleri ilgiden dolayı bakanlara teşekkür ederek, Konya'yı geleceğe taşıyacak projelere hep birlikte imza atmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Altay, ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Grup Toplantısına da katıldı. - KONYA
Konya heyeti, Konya yatırımlarını görüşmek üzere Ankara'da dört bakanla bir araya geldi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, Halil Etyemez, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, Ziya Altunyaldız, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi. Bakanlık binalarında gerçekleşen ziyaretlerde Konya'nın geleceğini etkileyecek önemli yatırımlarla ilgili istişareler gerçekleştirilerek, fikir alış verişinde bulunuldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın her zaman yanında olan ve gösterdikleri ilgiden dolayı bakanlara teşekkür ederek, Konya'yı geleceğe taşıyacak projelere hep birlikte imza atmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Altay, ziyaretler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti Grup Toplantısına da katıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Uğur İbrahim Altay, AK Parti, Konya, Güncel
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