KONYA Rampalı çarşıya giren kayboluyor

Rampalı çarşıya giren kayboluyorKONYA'da İç Anadolu'nun en büyük sahaf çarşısı olarak gösterilen 'rampalı çarşı', farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.

07.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:01
Rampalı çarşıya giren kayboluyor
KONYA'da İç Anadolu'nun en büyük sahaf çarşısı olarak gösterilen 'rampalı çarşı', farklı mimarisiyle dikkat çekiyor. Adını mimari yapısından alan çarşı, birçok öğrencinin de uğrak noktası. 5 katlı binada katlar arasındaki geçişi sağlayan rampalar nedeniyle vatandaşlar çarşıda kayboluyor. Çarşıdaki kitapçılar, kaçıncı katta olduğunun farkına varamayan müşterilerine sık sık çıkışı tarif ediyor. Kent merkezinde 35 yıl önce bir kooperatif tarafından çeşitli esnaf dallarının kullanımına sunulmak üzere yaptırılan iş merkezinin katları arasındaki geçişler rampalarla sağlanıyor. Adını da mimari yapısından alan 5 katlı rampalı çarşı 1995 yılından sonra dikkat çeken mimarisiyle sahaf çarşısı olarak anılmaya başlandı. O dönemde yaklaşık 150 sahafın bulunduğu rampalı çarşı, birçok öğrencinin de uğrak noktası haline geldi. Çarşıya gelen vatandaşlar, rampalar nedeniyle katlar arası geçişlerde hangi katta olduklarının farkına varamıyor. Çarşıya gelen müşterilerin kaybolduğunu söyleyen 25 yıldır sahaf olan Atilla Koç, şunları söyledi:
"Rampalı çarşı Konya'nın ve Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden birisidir. Mimari olarak katlar arası birbirine bağlantı rampalarla sağlanıyor. Rampalar nedeniyle çarşıya gelen müşteriler kayboluyor, hangi katta olduklarını bilemiyorlar ve çıkışı bulamıyorlar. Biz de sürekli yolu tarif ediyoruz. Çıkışı ararken çarşının depolarına giden vatandaşlar var. Konya'da okuyucu kitlemiz iyi durumdaydı. Rampalı çarşıda salgından önce her gün yoğunluk yaşanırdı. Salgın döneminde ise vatandaşlar, internet üzerinden kitap alışverişi gerçekleştiriyor. Bu salgın döneminde de kitap satışının arttığını gözlemledik."
Rampalı çarşıya gelen vatandaşlar da zaman zaman çıkışı bulamadıklarını, hangi katta olduklarının farkına varamadıklarını söylüyor. KONYA Rampalı çarşıya giren kayboluyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İç Anadolu, Konya, Güncel, Haber

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