Konya Rüzgar Enerjisiyle, 200 Bin Dekar Alan Sulanacak

Konya
'nın Hüyük
ilçesinde kurulan 2 adet rüzgar gülünden üretilecek 1.5 milyon kilovat enerjiyle, 200 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması sağlanacak.
Hüyük'e bağlı o dönem belde statüsünde olan İlmen
Mahallesi Yassıyurt mevkiinde kurulan rüzgar gülleri ile ilçesinin tamamının sulama enerji ihtiyacı karşılanacak. Önümüzdeki yıl projenin hayata geçeceği belirten dönemin İlmen Belde Belediye Başkanı Hürriyet Şahin
, proje için ilk adımın 2009 yılından atıldığını belirtti. Rüzgar enerji santralinin tarımsal sulama amacıyla kurulduğu ifade eden Şahin, şunları söyledi
Rüzgar enerji santralimiz bölgenin sulamasının enerjisi amacıyla kuruldu. Bunun serüveni yaklaşık 10 yıllık. 2009 yılında projeyi Ege Üniversitesi
ile hazırladığımızda projeyi Mevlana
Kalkınma Ajansına (MEVKA) sunduk. Fakat ödenek yetersizliğinden dolayı o dönem olmadı. 2013 yılında dönemin Başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanımız projemizi Türkiye
ikincisi olarak ödüllendirdi. Bu döneme kadar bu proje 3-4 yıl olgunlaşma süreci geçirdi. Bu projemiz esen rüzgarımızla yıllık 1.2 ile 1.5 milyon kilovat enerji üretecek.
200 BİN DEKAR ALAN YARARLANACAK
Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte 200 bin dekar alanın bundan faydalanacağını belirten Şahin, Burası Beyşehir
Gölüne kuş uçumu 15 kilometre mesafede uzaklıktadır. Projeyle birlikte Hüyük'teki çiftçimizin sulama derdi kalmayacak. Bölgemizde 15 bin 500 nüfusumuz var. Bu projeyi devreye soktuğumuzda bunu da 2019 da başaracağız, geçici kabulleri yapıldı. Bu bölgemizin bütün kooperatiflerinin hatta dışardan gelecek özel müteşebbislerin bile enerjisine yeteceğini düşünüyoruz. 200 bin dekarlık toprak bütünlüğünün tamamının sulanması hedefimiz var. Bölgemizde rüzgar esintimiz oldukça yüksek. Bunu enerjiye dönüştüreceğiz. Yani halk diliyle; su var, toprak var, enerji var, un var, yağ var, şeker var, helvayı da çiftçimiz yapacak. diye konuştu.
Hüyük,Konya
02 Aralık 2018 Pazar 11:40