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Konya, sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

Konya'da, vatandaşlar sağlık çalışanlarına destek olmak için evlerinin balkon ve pencerelerinden alkış tuttu.

20.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:58
Konya, sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu
Konya 'da, vatandaşlar sağlık çalışanlarına destek olmak için evlerinin balkon ve pencerelerinden alkış tuttu.
Bosna Hersek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.
Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek ve teşekkürlerini, saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, coşkulu bir şekilde yaptıkları alkış ve tezahüratlarla sundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19'a karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını, TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen "sağlık çalışanlarının alkışlanması" devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Bosna Hersek Mahallesi, Türkiye, Konya, Güncel

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