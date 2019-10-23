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Konya sahte para operasyonu 2 gözaltı

Sahte para operasyonu 2 gözaltıKonya'nın Beyşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

23.10.2019 16:25
Sahte para operasyonu 2 gözaltı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 11 bin 600 lira sahte par ele geçirildi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde aldıkları ihbar üzerine düzenledikleri operasyonla kent merkezi girişinde 06 BIE 005 plakalı otomobili durdurdu. Otomobildeki Murat C. ve Mustafa A. gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 116 adet sahte 100 lira banknot ele geçirildi. 2 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.
Konya sahte para operasyonu 2 gözaltı

Beyşehir, Polis, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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