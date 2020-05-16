KONYA Salgın döneminde dünyaya gelen köpeğine Covid-19 ismini koydu

Salgın döneminde dünyaya gelen köpeğine Covid-19 ismini koyduKONYA'da, kreş sahibi Murat Dolapoğlu, 2 ay önce doğan Fransız buldoğu cinsi köpeğine, salgın döneminde doğduğu için ismini Covid-19 koydu.

16.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:20
Salgın döneminde dünyaya gelen köpeğine Covid-19 ismini koydu
KONYA'da, kreş sahibi Murat Dolapoğlu, 2 ay önce doğan Fransız buldoğu cinsi köpeğine, salgın döneminde doğduğu için ismini Covid-19 koydu. Meram ilçesinde kreş işletmeciliği yapan Murat Dolapoğlu, 2 ay önce dünyaya gelen Fransız buldoğu cinsi köpeğine, tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüsten esinlenerek Covid-19 ismini koydu. Dolapoğlu, ismin hikayesini şöyle anlattı:
"2 ay önce tam salgına denk geldi köpegimiz. Çok hareketli bıcır bıcır bir köpek olduğu için ismini ne koyalım diye düşünüyorduk. Sonra karar verip Covid koyduk. Adı Covid, soyadı 19. Covid-19. Çok güzel oldu. İsmi öylede kaldı. Çok güzel bir köpek. Herkes ismini duyunca çok şaşırıyor. Bu isim aklınıza nerden geldi diyorlar. Aynen virüs gibi hareketli. Virüste Türkiye'yi anında sardığı gibi bu da öyle tüm bahçeyi sardı. Çok tatlı, çok sevgi dolu, akıllı Fransız buldoğu bir köpek" dedi. Küçük köpeğin bahçe içerisinde kedilerle olan arkadaşlığı da dikkat çekti. KONYA Salgın döneminde dünyaya gelen köpeğine Covid-19 ismini koydu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Meram, Güncel, Haber

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