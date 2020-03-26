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Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapılan bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

26.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:51
Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapılan bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi inşaatında sona yaklaşılıyor.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 412 bin 187 metrekare alana sahip bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesinin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor. Hastanede başlangıçta 838 yatak olan kapasite Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bin 250 yatak kapasitesine çıkarıldı ve çalışmalar buna göre planlandı.
YILLIK 2,5 MİLYON HASTAYA POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLECEK
Şehir Hastanesi hizmete başladığında yıllık yaklaşık 2,5 milyon hasta poliklinik hizmeti alabilecek. Hastane, en üst düzey ameliyatlar, özellikli birimlerin hizmetleriyle hem Konya'da hem bölgede, hem de uluslararası düzeyde hizmet verecek. Şehir Hastanesinde, üst düzey ameliyatlar, onkolojik ameliyatların, organ nakillerinin, kemik iliği nakillerinin yapılması ve yine kanser tedavisindeki ileri düzey ışın tedavisinin yapılması, kemoterapi hizmetlerinin yine uygun ve konforlu şartlarda yapılması için her türlü alt yapının hazırlanmasına çalışılıyor.
BELEDİYELER YOL VE TOPLU ULAŞIM İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR
Konya Şehir Hastanesinin bu yıl içerisinde açılması için her türlü çalışma yürütülürken, belediyeler de hem civardaki yolların yapılması hem de toplu taşımanın ulaştırılması için çalışma yürütüyor. Hizmette olan Alaaddin-Adliye tramvay hattında son durak Şehir Hastanesi olacak.
(İbrahim Yetkin/İHA) Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Konya, Güncel

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Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor

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