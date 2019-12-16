Haberler » Güncel » Şehit babasına, hiç gitmediği şehirden trafik cezası kesildi - Haber

Şehit babasına, hiç gitmediği şehirden trafik cezası kesildi

Konya'da, şehit babasına ait otomobile, hiç gitmediği İzmir'de 108 lira hatalı park cezası kesildi.

16.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:03

'da, şehit babası Mustafa Yavşancı'ya ait otomobile, hiç gitmediği 'de 108 lira hatalı park cezası kesildi. Yavşancı, cezanın yazıldığı tarihte Ankara'da olduğunu belirterek, gerekirse dava açacağını söyledi.

Konya Şehit Aileleri Derneği başkan yardımcısı Mustafa Yavşancı'nın 42 FA 314 plakalı otomobiline, İzmir'de hatalı park nedeniyle ceza kesildi. 4 gün önce ceza makbuzu eline ulaşan Yavşancı, cezaya çok şaşırdı.

"GEREKİRSE DAVA AÇACAĞIM"

Otomobilinin ve kendisinin ceza kesildiği tarihte Ankara'da olduğunu belirten Yavşancı, "Ne ben ne de arabam İzmir'de değildik. Cezayı görünce çok şaşırdım. Hatalı park nedeniyle 108 lira ceza kesilmiş. Parasında değilim ama hiç gitmediğim bir yerde ceza yemek beni oldukça şaşırttı. Gerekirse dava açıp, bu işin takipçisi olacağım" dedi.

Şehit babasına, hiç gitmediği şehirden trafik cezası kesildi

Konya, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03 Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü - Haber
18:02 Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Haber
18:02 Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı - Haber
18:01 Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti - Haber
18:00 Ayvalık'ta Şefkatli Eller amansız hastalığa yenik düşen minik Serdar'ı unutmadı - Haber
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16.12.2019 18:06:56