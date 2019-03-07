Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor

2018 - 2019 kampanya döneminde pancar bedeli ödemesinin üçte ikisinden fazlasına tekabül eden 619 milyon 124 bin lirayı yıl içinde çiftçinin hesabına ayni ve nakdi avans olarak aktaran Konya Şeker A.Ş., pancar bedelinin kalan kısmını da 8 Mart Cuma günü itibariyle üreticilerin hesabına yatırmaya başlayacak. Böylece Konya Şeker A.Ş., bu yıl toplamda pancar bedeli olarak üreticiye 892 milyon 493 bin 857,38 TL ödeme yapmış olacak. Konya Şeker, pancar parasının yaklaşık yüzde 69'unu daha pancar tarladayken üreticiye ödedi.

HEPSİNİN PARASINI ÖDEMİŞ OLACAK

8 Mart Cuma günü üreticilerin hesabına pancar bedelinin kalan kısmı olan 273 milyon 370 bin lirayı hesaplara yatırmaya başlayacak Konya Şeker A.Ş., bu ödeme ile birlikte 2018 yılında üreticiden aldığı pancar harici ürünlerin hepsinin parasını ödemiş olacak. Pancar parası da diğer ürünlerde olduğu gibi ödeme tarihinden önce ödenmiş olacak.

465 MİLYON 980 BİN KİLOGRAM ŞEKER ÜRETİLDİ

Türkiye'de üretilen şekerin beşte birini tek başına Konya ve Çumra Şeker Fabrikalarında üreten Konya Şeker A.Ş., 2018 - 2019 kampanya döneminde alımını gerçekleştirdiği 3 milyar 410 milyon 757 bin 867 kilogram pancardan 465 milyon 980 bin kilogram şeker üretti.

Kampanya döneminde 140 milyon 618 bin 633 kilogram melas üreten Konya Şeker A.Ş., yaptığı 774 milyon 333 bin 490 kilogram küspe üretimi ile de bölge hayvancılığının kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladı.

TON BAŞINA 281 TL ÖDEME YAPILDI

2018 - 2019 kampanya döneminde, Konya Şeker A.Ş. hinterlandında ortalama polar 16,75 olarak gerçekleşirken, ödenen primlerle birlikte üreticiye ortalama olarak ton başına 281,70 TL ödeme yapıldı. Konya Şeker'in dışındaki şeker fabrikalarının ortalama poları 15,23 olurken, Konya Şeker A.Ş.'nin ortalama poları diğer fabrikalara göre 1,52 düzeyinde daha yüksek olarak gerçekleşti. 8 bölge ve 233 köydeki 16 bin 763 sözleşmeli üreticiye 492 bin 690 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Konya Şeker A.Ş., pancar tesliminde 36 kantarıyla yedi gün yirmi dört saat üreticiden pancar alımı gerçekleştirdi. Ekim sahasında dekarda ortalama 6 bin 923 kilogram pancar hasat edildi. Yüksek polarlı pancar üreten ve geç söküm, nakliye ve temiz pancar gibi primleri de alan 100'ün üzerinde üreticinin pancarına ton başına 330 TL'nin üzerinde ödeme yapan Konya Şeker A.Ş., en yüksek ödemeyi ise 376,03 TL/ton pancar fiyatıyla Kulu'da üretim yapan bir üreticisine gerçekleştirdi. Konya Şeker'in kampanya süresi 129 gün sürdü.

Kaynak: İHA