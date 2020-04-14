Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin ulusal mücadelesi etkin bir şekilde sürerken, Konya Şeker de dar günde üreticinin yanında olmayı sürdürüyor.

14.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:42
Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı
Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Türkiye 'nin ulusal mücadelesi etkin bir şekilde sürerken, Konya Şeker de dar günde üreticinin yanında olmayı sürdürüyor. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un talimatıyla çiftçilere maske, sabun, dezenfektan ve içecekten oluşan paket dağıtılıyor.

Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin ulusal mücadelesine önemli katkılar sunan Konya Şeker, ürettiği etil alkolde indirime giderek milli bir irade gösterdi ve karaborsanın panzehiri vazifesi gördü. Bu konuda devletin ve milletin övgüsünü alan Konya Şeker, Milli Dayanışma Kampanyasına katılımda da en ön sıralarda oldu. Milli Dayanışma Kampanyasına, Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk 3 maaşını bağışlayarak, Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker ise 1 milyon lira nakdi olarak destek verdi. Başkan Konuk bu zor dönemde yeni bir talimat daha vererek, üreticilere desteğini sürdürdü. Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un talimatıyla Konya Şeker, çiftçilere maske, sabun, kendi ürettiği dezenfektan ve içeceklerden oluşan paket dağıttı. Üreticiler destekten dolayı Başkan Recep Konuk'a ve Konya Şeker'e teşekkür etti. Başkan Recep Konuk ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Dar günde Konya Şeker üreticisinin yanında, koruyucu sağlık setimiz ile içecek grubumuz üreticilerimiz ve ailelerine ulaştı. İçten tebessümleri her şeye değer" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Konya Şeker, Recep Konuk, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Haberler ›› Güncel ››Konya Şeker üreticilere koruyucu sağlık seti dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:46: Beşiktaş'ta motosiklet sürücüleri kafa kafaya çarpıştı - Haber 15:46: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD ile diyaloğa açığız" - Haber 15:45: BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Haber 15:45: 82 yaşında korona virüsü yendi - Haber 15:45: Bilecik'te Vefa ve Sosyal Destek Grubu emeklilerin maaşlarını evlerine teslim ediyor - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler