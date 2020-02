Konya Şeker, yerli yoğurt mayası üretti

KONYA Şeker, Torku tesislerinde, kurucusu olduğu Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliği içinde ithalata bağımlılığı önleyecek yerli yoğurt mayası üretilmeye başlandı.

Anadolu'nun dört bir yanındaki köylerden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesindeki akademisyenler ve Torku tesislerindeki gıda mühendisleri tarafından toplanan onlarca yoğurt kültürünün, laboratuvarda analizlerinin yapılması sonrası Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri AR-GE laboratuvarlarında çoğaltılmasıyla başlayan çalışmalar, Türk damak tadına uygun kültürlerin seçilmesi ve endüstriyel üretimi destekleyecek yeterlilikte maya üretim tesisinin yapımıyla tamamlandı. 2018 yılından beri laboratuvar ortamında deneme üretimleri yapılan yerli maya ile üretilmiş yoğurdun, lezzet, raf ömrü gibi kriterler açısından da testi geçmesi üzerine Torku Yoğurtlar artık Konya Şeker'in kendi tesislerinde ürettiği yoğurt mayası ile çalınmaya başlandı.

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Recep Konuk, çiftçi kooperatifi olduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"On binlerce çiftçimizin istisnaları hariç hemen hepsi köyünde, evinde yoğurdunu kendi mayası ile çalarken, endüstriyel üretimde ithal mayadan başka seçenek yoktu. Belki Anadolu'da onlarca çeşit yoğurt mayası kültürü vardı, ama Türkiye olarak biz bunu büyük ölçekli üretimlerde kullanılacak şekilde çoğaltacak, sürdürülebilir şekilde üretilebilecek yatırıma sahip değildik. Yoğurdun sütü bizden, mayası eldendi. Halbuki süt her tarafta üretiliyor, sütü üretmek marifet değil ki, onu başka bir ürüne, bir üst versiyon gıda ürününe taşıyan mayası. O marifet kimsede yokken milletimiz o marifeti binlerce yıl önce sergilemiş. Orta Asya'da Türk süvarilerinin dağlarda at koştururken ok ve kılıç dışında iki ayrılmaz donanımı daha vardı."

Konuk, "Tarım ve gıda sektöründe bilgi ve teknoloji üretmek, her iki sektörün ihtiyacı olan inovatif gelişmelere lokomotiflik yapması için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'ni kuran Konya Şeker, üniversitenin 2016 yılında öğretime başlamasıyla birlikte, her iki sektöre yönelik somut sonuçlar verecek projelere de start vermişti. Tohum, verimlilik, tarım teknolojileri gibi alanlarda çok sayıda projeyi Konya Şeker ile iş birliği içinde yürüten Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Torku ile yürüttüğü projelerin en önemli ayaklarından biri de endüstriyel gıda üretiminde sağlıklı ve doğal gıda ürünlerinin üretimine yönelik teknik ve teknolojilerinin üretilmesi ile gıda sektöründe ithalata bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalardı. Anadolu'nun dört bir yanında köylerden yoğurt kültürlerinin toplanması ile başlayan çalışmalar, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin laboratuvarlarında bu kültürlerin analizleri ile devam etti ve starter kültürlerin belirlenmesinden sonra da Panagro Et ve Süt Entegre Tesislerinde çoğaltılmasıyla maya üretim aşamasına taşındı. Yerli mayadan üretilmiş Torku doğal yoğurtlar 'Mayası Türkiye'de Üretilmiştir' kırmızı vinyetli ambalajlarla ocak ayından itibaren raflarda yerini aldı" diye konuştu.