Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Dünyanın İlk 500 Üniversitesi Sıralaması Görecelidir

13 Kasım 2018 Salı 14:51



13 Kasım 2018 Salı 14:51

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde Türkiye'den üniversite yer almamasıyla ilgili Dünyanın ilk 1000 üniversitesi içerisinde 20 tane Türk üniversitesi bulunmaktadır. Amerika'da 3 bin 500 civarında üniversite bulunmaktadır. Tabii bu sıralamalar aslında görecelidir. Çünkü Selçuk Üniversitesi'nin yaptığı birçok faaliyet ve icraat bu sıralamalarda değerlendirilmemektedir. Kriter olarak puan verilmemektedir. dedi.Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla üniversitesi yapılan son yatırım ve projeleri anlattı. Selçuk Üniversitesinin başarılı bir üniversite olduğunu ifade eden Şahin, dünyanın 500 üniversitesi içinde alamadığı yönündeki eleştirilere de cevapladı. Şahin, Selçuk Üniversitesi'nin yaptığı birçok icraatlar kriter olarak puan verildiğini belirterek, şunları söylediHep derler ki, Türkiye'den neden ilk 500 de üniversite yok. Zaman zaman 2 üniversitemiz ilk 500'e 300'lerden girdiğini biliyoruz. Ancak ilk1000 içerisinde 20 tane Türk üniversitesi bulunmaktadır. Amerika'da 3 bin 500 civarında üniversite bulunmaktadır. Tabii bu sıralamalar aslında görecelidir. Çünkü, Selçuk Üniversitesinin yaptığı birçok faaliyet ve icraat bu sıralamalarda değerlendirilmemektedir. Kriter olarak puan verilmemektedir. Bunlar da haliyle bizi olduğumuzdan daha geriye düşürmektedir. Ama çok da önemli değil, burada önemli olan Selçuk Üniversitesi'nin ortaya koyduğu performans ve icraatlarıdır. Ülke menfaatleri doğrultusunda yürüttüğü icraatlarıdır.28 ŞUBAT'IN İZLERİ BÜGÜNDE SÜRÜYOR28 Şubat 1997 yılında yaşanan olayların hale etkisinin devam ettiğini belirten Şahin, 28 Şubat süreciyle ilgili ben suçlu aramıyorum. Bunlar yanlış, şunlar doğru anlamında bunu söylemiyorum; ama o sürecin üniversitemize bıraktığı tramvaya atıfta bulunmak istiyorum. O dönemde çok kavgalar oldu, çok tartışmalar oldu, çok düşmanlıkları oluştu. Onların izleri bugün halen devam etmektedir. O günden kalan husumetler nedeniyle bugün bile bir birbirleriyle konuşmayan ve onun olduğu yerde ben olmam diyen insanlar var. dedi.Üniversitede oluşan FETÖ yapılanmasına da değinen Şahin, rektörlüğü döneminden önce kadro hak eden akademisyenlere kadro verilmediği için onların başka üniversitelere geçtiğini kaydetti. FETÖ soruşturmaları kapsamında aralarında akademisyen ve idari personelinde bulunduğu 223 kişinin ihraç edildiğini ifade eden Şahin, FETÖ yapılanmasının yaptığı haksızları anlattı. Şahin, Örneğin bir vatandaşın ALES puanı 70; ancak icmal kağıdında toplarken 73 yazıyorlar ve sıralama diğer adayların önüne geçiriyorlar. Bunların hepsi elimizde şu anda. Bunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Örneğin bir adayın yazılı kağıdında notların toplamı 57 puan ediyor; ama adama 87 puan yazmışlar İcmal kağıdında. Sadece icmal kağıdında notları değiştiriyorlar. Geriye dönük evraklara baktığımızda da bir sürü usulsüzlük var. Bunlarla mücadele devam ediyor.' 'dedi.