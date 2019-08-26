KONYA Sevgilisinin evinden eşyaları atıldı diye cinayet işledi, adliyeye de gülümseyerek gitti

Sevgilisinin evinden eşyaları atıldı diye cinayet işledi, adliyeye de gülümseyerek gitti

Konya'da işsiz Ömer Kandemir (32), birlikte yaşadığı Rus sevgilisinin evindeki kendisine ait eşyaları sokağa attığını iddia ettiği arkadaşı Erkan E. (37) ile tartışıp kavga etti. Kavga sırasında kaçarken tabancayla ateş etmesi sonucu kavgaya karışan Erkan E'nin arkadaşı Ali Coşkun'u (30) göğsünden vurup öldürdü. Gözaltına alınan ve gülümseyerek adliyeye sevk edilen Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Çelikler Sokakta meydana geldi. Ömer Kandemir, birlikte yaşadığı Rus sevgilisinin ayrılmak istemesi üzerine, iddiaya göre karşı çıkıp ayrılmak istemedi. Bunun üzerine sevgilisinin kız kardeşi de, sevgilisi ve aynı zamanda Kandemir'in arkadaşı olan kafe işleten Erkan E.'ye durumu bildirdi. Erkan E. de iddiaya göre eve gelip Kandemir'e ait eşyaları sokağa attı. Bu durumu öğrenen Kandemir, arkadaşı Erkan E.'yi arayıp, eşyalarını neden attığını sordu. İki arkadaş arasında tartışma çıktı. Kandemir, tartışmanın ardından Erkan E.'nin iş yerine gitti. Burada da iki arkadaş arasında kavga çıktı. Kavgaya Erkan E.'nin arkadaşı Ali Coşkun ile Coşkun'un kardeşleri Hasip ve Tunahan Coşkun da katıldı. Kandemir, kendisine saldıranların elinden kurtulup kaçtı. Yaklaşık 400 metre koştuktan sonra yorulan Kandemir, peşinden Erkan E., Ali Coşkun ve iki kardeşinin geldiğini görünce yanındaki tabancayla rastgele üzerlerine 4 el ateş açtı. Erkan E., Hasip ve Tunahan Coşkun, ateş açılması üzerine yere eğildi. Tabancadan çıkan mermilerden biri arkada ve ayakta duran Ali Coşkun'un göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan Coşkun, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali Coşkun burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ABLASININ EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından inşaat halindeki bir binada saklanan Ömer Kandemir, bir süre sonra otomobiliyle Sarayönü ilçesindeki ablasının evine giderek saklandı. Kandemir'in saklandığı yeri belirleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri eve yaptığı operasyonla zanlıyı yakaladı. Emniyette ifadesi alınan Ömer Kandemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kandemir'in adliyeye götürülürken gülmesi dikkat çekti.

Kaynak: DHA