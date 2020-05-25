KONYA Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıKONYA'da, Mert Şenol, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

25.05.2020 00:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 00:49
Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
KONYA'da, Mert Şenol, sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Beline isabet eden kurşunla yaralanan Şenol, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Ardıçdalı Sokak'ta meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Mert Şenol, hava almak için yürüyüşe çıktı. Bu sırada yanına motosikletle yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şenol, beline isabet eden kurşunla yaralanarak kanlar içerisinde yığıldı. Silah sesleri üzerine sokağa çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. KONYA Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Selçuklu, Polis, Yazır, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap’tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
ANAR’ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Haber
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Haberler››Güncel››KONYA Silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:45: Kanada'da Ramazan Bayramı Kovid-19 nedeniyle kısıtlı kutlandı - Haber 00:41: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye ceza - Haber 00:41: Alanya'da köprüden çaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haber 00:40: KONYA Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber 00:29: Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber 00:17: Denizde kaybolan üniversite öğrencisi Gözde'den acı haber geldi - Haberler 23:34: Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı - Haber 23:27: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var - Haber 22:57: ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı - Haberler 14:33: Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi - Spor