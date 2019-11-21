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Konya SMMMO'da E-Dönüşüm Uygulamaları bilgilendirme semineri

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine "E-Dönüşüm Uygulamaları" bilgilendirme semineriyle devam edildi.

21.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:27Konya SMMMO'da E-Dönüşüm Uygulamaları bilgilendirme semineri
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine "E- Uygulamaları" bilgilendirme semineriyle devam edildi.

Konya SMMMO hizmet binasında gerçekleştirilen seminere oda üyeleri ve stajyerleri yoğun ilgi gösterdi.

Seminer açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "Bir taraftan bürolarımızdaki yoğun iş temposunun yanında bir yandan günlük değişen mevzuatları takip etmek zorundayız. Bu nedenle mevzuat değişiklikleri ile ilgili sizleri hızlı bir şekilde bilgilendirmek adına seminer programları düzenlemeye özen gösteriyoruz. Bugün e-dönüşüm uygulamaları konularında seminerlerimizi gerçekleştireceğiz. Eğitim sunumumuz İSMMMO Eğitim Müdürü İnci Şalcı Hanımefendi tarafından yapılacaktır. Bilgi ve teknolojik çağının bir gereği olarak mali kayıtlar ve işlemlerimiz değişime ayak uydurmak zorunda. Bakanlık tarafından yapılan bu çalışmalar günlük mali işleri kolaylaştırırken vergi adaletinin sağlanması için yapılması gereken düzenlemelerdir diye düşünüyorum. Aslında toplumun her kesimini ilgilendiren e-fatura ve diğer değişikliklerin her tacirin bilmesi gereken önemli konular. Ayrıca kağıt ortamından elektronik ortama geçen e-fatura, e-arşiv belgesi sayesinde mükelleflerin tasarruf yapacağı yetkililer tarafından ifade edilmektedir. Her yeni sistem beraberinde sıkıntılar getirse de meslektaşlarımla, işletmelerimizin özverili çalışmasıyla bunları en kısa zamanda aşacaklarına inanıyorum. Meslektaşlarımızı ve mükellefleri bilgilendirmenin bizim gibi kuruluşların görevi olduğunu düşünüyoruz. Yapmak istediğimiz sadece daha fazla bilgi ile mükelleflerin, iş camiasının devletle olan ilişkilerinin daha sağlam gerçekleştirmesini sağlamak ve cezayi uygulamalara sebep olamamalarını sağlamaktır" dedi.

Oda Başkanı Abdil Erdal'ın açılış konuşmasından sonra İSMMMO Eğitim Müdürü İnci Şalcı tarafından "E-Dönüşüm Uygulamaları" konusunda sunum yapıldı. - KONYA

Dönüşüm, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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