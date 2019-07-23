Haberler» Güncel» Haber

Konya SMMMO ilçe temsilciliği seçimleri başladı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nın ilçelerde bulunan temsilciliklerine yönelik ilçe temsilcisi seçimleri Ereğli ilçesinde başladı.

23.07.2019 15:49 Konya SMMMO ilçe temsilciliği seçimleri başladı
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nın ilçelerde bulunan temsilciliklerine yönelik ilçe temsilcisi seçimleri Ereğli ilçesinde başladı.

Temsilcilik seçimine Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu, Oda Denetleme Kurulu Başkanı Emin Varol, TESMER Yönetim Kurulu Üyesi Halil Bıçakçı ve Ereğli'de bulunan mali müşavirler katıldı. Yapılan temsilcilik seçiminde Ereğli ilçe temsilcisi olarak Mali Müşavir İbrahim Eray Boztepe seçildi.

Temsilcilik seçiminde konuşan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, "İlçe temsilciliği seçimlerimize Ereğli ilçemizde başladık. Oda seçimlerinden önce ilçelerimizdeki meslektaşlarımıza verdiğimiz vaatlerden birisi ilçe temsilcisinin seçimle belirlenmesiydi. Daha önce oda yönetim kurulunun atamasıyla belirlenen ilçe temsilcisi artık o ilçede yaşayan meslektaşlarımızın seçimiyle gerçekleştirilecek. Ereğli'yle başlayan ilçe temsilciliği seçimlerimiz diğer ilçelerimizde de hızla devam edecek" diye konuştu.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Sözlerine basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak devam eden Başkan Erdal, "Basın mensuplarımız zor şartlarda büyük bir özveriyle kamuoyunu hızlı ve etkili bir biçimde bilgilendirilmesi amacıyla gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bu doğrultuda tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlarım" dedi. - KONYA

Boztepe, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Haberleri
16:25   DÜZCE-BAKAN KURUM SEL BÖLGESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
16:24   MSB: Güvenli Bölge çalışması gerçekleşti
16:24   Vali Şentürk, üniversite öğrencileriyle buluştu
16:23   Büyükşehirden 'dolandırıcılık' uyarısı
16:23   Kıskandığı Halime'yi 20 bıçak darbesiyle öldürdü
16:23   TBMM Başkanı Şentop'un valilik ve belediye başkanlığı ziyareti
16:22   Enez'de "sivrisinekle mücadelede dron dönemi"