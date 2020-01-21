Haberler » Güncel » Konya soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı - Haber

Konya soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı

Soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladıKONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı.

21.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:57
Soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı
KONYA'da İsmail T. (23), soba kurma yüzünden çıkan tartışmada babası Ömer T.'yi (47) boğazından bıçakladı. İsmail T., gözaltına alınırken, Ömer T. de hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi Nisan Sokak'ta meydana geldi. İsmail T. ve babası Ömer T. ile evde soba kurarken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail T., babasına bıçakla saldırıp boğazından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ömer T., aile fertleri tarafından çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmail T. de polis tarafından gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Konya soba kurma tartışması sırasında babasını boğazından bıçakladı

Konya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:12  Kantinciler, Antalya'da buluştu
22:10  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye olmadan DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı...
22:10  Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
22:08  TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti
22:06  Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası
21.01.2020 22:19:17