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Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Konya sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.

11.04.2020 03:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:58
Konya sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boşaldı
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Konya sokaklarının boşaldığı gözlemlendi.
İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Konya kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı.
Kentteki ışıklı tabelalara "48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Lütfen sokağa çıkmayın" yazıları yansıtıldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Bekçiler de ana caddelerde ve kentin değişik yerlerinde görev aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
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