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KONYA Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldüKONYA'da markete süt almaya gittiklerini ileri süren ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kadın, polis merkezine götürüldü.

18.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:06
Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü
KONYA'da markete süt almaya gittiklerini ileri süren ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 kadın, polis merkezine götürüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 31 şehirde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ile kentin giriş-çıkış noktalarında denetim yapıyor. Bu kapsamda Karatay ilçesi Eski Garaj Bölgesi'nde denetim yapan polis, caddede dolaşan 3 kadına kimlik sordu. Üzerlerinde kimliklerinin bulunmadığını ve markete süt almaya gittiklerini söyleyen 3 kadın, kimlik tespiti için emniyete götürüldü.
Kadınlar ekip otosuna sosyal mesafe kuralı gözetilerek, bindirildi. Panik atağı olduğunu ileri süren bir kadın polis memurları tarafından ikna edilerek, ekip otosuna bindirildi. Kadınlar hakkında kimlik tespitinin ardından idari işlem yapılacağı öğrenildi. KONYA Sokağa çıkma yasağının ihlal eden 3 kadın emniyete götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Konya, Polis, Güncel
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