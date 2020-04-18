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Konya sokaklarında sessizlik hakim

Konya sokaklarında sessizlik hakimKONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

18.04.2020 10:09 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:14
Konya sokaklarında sessizlik hakim
KONYA'da, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından, 31 ilçesi bulunan, yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfuslu Konya'da, sessizlik hakim oldu. Sokaklarda, yasa kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü. Konya, Sağlık Bakanlığı'nın 'Covid-19' vaka ve ölü sayının en fazla olduğu iller arasında yer alıyordu. Konya sokaklarında sessizlik hakim

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Konya, Güncel
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