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KONYA Su Ürünleri Kooperatif üyelerinden gölün tarımsal sulamada kullanılmasına tepki

Su Ürünleri Kooperatif üyelerinden gölün tarımsal sulamada kullanılmasına tepkiKONYA'nın Ilgın ilçesinde su kooperatifi üyeleri, Çavuşçu Göl'deki suyun bir kısmının yakındaki mahallede tarımsal sulamada kullanıldığını belirterek, tepki gösterdi.

08.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:00
Su Ürünleri Kooperatif üyelerinden gölün tarımsal sulamada kullanılmasına tepki
KONYA'nın Ilgın ilçesinde su kooperatifi üyeleri, Çavuşçu Göl'deki suyun bir kısmının yakındaki mahallede tarımsal sulamada kullanıldığını belirterek, tepki gösterdi. Göldeki su seviyesinin her geçen yıl azaldığını ve önlem alınması gerektiğini söyleyen Çavuşçu Göl Su Kooperatifi Başkanı Selman Ekşi, "Bu göl, bir doğal su depolama alanıdır. Burada her sene '22 milyon metreküp su bırakacağız' diyerek su kanallarının kapakları açıyorlar. Geçen yıl bu gölde bir taraftan diğer tarafa yürüyerek geçilecek bir haldeydi" dedi.
Çavuşçugöl Su Ürünleri Kooperatifi ile Ilgın Ziraat Odası üyesi bir grup, bugün 27 kilometrekare alana sahip Çavuşçu Göl'ün kıyısında buluştu. Göldeki suyun yakındaki bir mahallede tarımsal sulamada kullanıldığını belirten grup, sulama vahşi yöntemle yapıldığı içinde çok fazla su tüketiminin gerçekleştiğini söyleyip, duruma tepki gösterdi. Göldeki suyun seviyesinin gün geçtikçe azalması nedeniyle balıkçılığın dahi yapılamaz hale geldiğini ifade eden Çavuşçu Göl Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Selman Ekşi, şunları söyledi:
"Bu göl, 185 milyon metreküp su havzasına sahip bir doğal su depolama alanı. Burada her sene 22 milyon metreküp su bırakacağız diyerek su kanalların kapakları açıyorlar. 7-8 milyon metreküp su kalıyor. Geçen yıl bu gölde bir taraftan diğer tarafa yürüyerek geçilecek bir haldeydi. Şu an da gölün içi, balçık ve dağlardan gelen millerle dolu. Biz bu yıl bu suyun verilmemesi için Devlet Su İşleri Konya 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne talepte bulunduk. Bizler gölün tabiatını korumaya çalışıyoruz. Buradaki su tarımda, özellikle vahşi sulama yöntemiyle kullanıldığı için çok fazla tüketim gerçekleştiriyor. Biz virüs salgınının olduğu şu süreçte tüm riskleri göz önüne alarak, gölü kurtarmak için burada buluştuk."
Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara da "Bu şekilde sulama yapılırsa gölde hiç su kalmayacak. Çavuşçu Gölü'nün seviyesin 40 milyon metreküp kalmasını istiyoruz. Buradaki doğal yaşamın sürdürülebilmesi için bu suyun burada kalmasını istiyoruz" diye konuştu. KONYA Su Ürünleri Kooperatif üyelerinden gölün tarımsal sulamada kullanılmasına tepki

Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Ilgın, Güncel
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