KONYA Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
KONYA'nın Seydişehir
ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Seydişehir'e bağlı Gevrekli Mahallesi'ndeki sulama kanalına köpeğin düşüp, sürüklendiğini görenler, belediyeye haber
verdi. İhbarla bölgeye gelen Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için kanala girdi. Akıntıya kapılıp, sürüklenen köpek, 15 dakikalık çalışma sonucu kurtarıldı. Veterinere götürülerek, gerekli kontrolleri yapılan köpek, serbest bırakıldı.