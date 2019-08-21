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KONYA Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldıKONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

21.08.2019 15:29
KONYA Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Seydişehir'e bağlı Gevrekli Mahallesi'ndeki sulama kanalına köpeğin düşüp, sürüklendiğini görenler, belediyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için kanala girdi. Akıntıya kapılıp, sürüklenen köpek, 15 dakikalık çalışma sonucu kurtarıldı. Veterinere götürülerek, gerekli kontrolleri yapılan köpek, serbest bırakıldı.
KONYA Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

Seydişehir, Güncel

Kaynak: DHA

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