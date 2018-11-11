Konya Süngü Tepe Şehidi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Derecik
beldesindeki üs bölgesinde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) cenazesi memleketi Konya
'nın Ereğli
ilçesi Belkaya
Mahallesi'nde 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl, tabuta sarılıp, "İlk göz ağrım beni bırakıp gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor bitanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık. "diye ağladı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, geçen cuma günü mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı.
Şehit Daş'ın cenazesi bugün Van
'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Konya'ya oradan da baba ocağı Ereğli'nin Belkaya Mahallesi'ne getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından Belkaya Mahallesi meydanına getirildi. Burada annesi Rukiye Daş, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılıp ağladı.
NİŞANLISI: 'DÜĞÜNÜMÜZ CENNET Mİ OLACAKTI'
Cenaze törenine Ramazan Bayramı
'nda düğün hazırlığı yaptığı 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl da katıldı. Tabuta sarılan Kızıl, "İlk göz ağrım beni bırakıp gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor bitanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık. "diye ağladı.
Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
, Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven
, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Askeri ve dini törenin ardından Şehit Daş'ın cenazesi gözyaşları içinde mahalle mezarlığına defnedildi.
SURİYE'DEKİ OPERASYONLARA KATILMIŞ
Daha önce çiftçi olan ve vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Halil Daş'ın daha önce Suriye
'ye yönelik olarak yapılan 'Zeytin
Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' operasyonlarında görev aldığı belirtildi. Babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.
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Konya
11 Kasım 2018 Pazar 16:52