Konya Suriye'deki İç Savaşta Eşi Öldükten Sonra Sevgilisiyle Uyuşturucu Kuryeliği Yapmış

Kaynak: DHA

Suriye'deki iç savaşta eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliği yapmışHatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan iki otomobili kovalamaca sonucu durduran polis, 45 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 1'i kadın 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Suha Esad'ın (35), ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra sevgilisi Faysal Alluş (38) ile birlikte Türkiye'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi.Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Suriye uyruklu bir şebekenin Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün saat 05.00 sıralarında Konya-Adana karayolu kent merkezi girişinde önlem alan polis, plakası daha önceden belirlenen iki otomobili durdurmak istedi. Otomobillerden 31 P 3312 plakalı aracın sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu, sürücü Faysal Alluş ile sevgilisi Suha Esad, gözaltına alındı. Diğer araç da kaçamadan durduruldu. Araçta bulunan Abdullah Mihemid (38) ve Mahmud Ebulheyş (35) de gözaltına alındı. Otomobillerde yapılan aramada stepne içine ve farklı yerlerine gizlenilmiş 45 kilo esrar ele geçirildi.EŞİ ÖLDÜKTEN SONRA SEVGİLİSİYLE KURYELİĞE BAŞLAMIŞSuriyeli şebekenin esrarın bir kısmı Konya'ya bir kısmını ise batı illerinde satmayı planladıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden Suha Esad'ın, ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra sevgilisi Faysal Alluş ile birlikte uyuşturucu Türkiye'de kuryeliği yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.