KONYA TABİP ODASI BAŞKANI ÇETİN TOPLU ORGANİZASYONLAR VAKA SAYILARINI ARTIRIYOR

KONYA Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, pozitif diye eve gönderilen, evde kendini izole etmesi istenilen insanların sokakta dolaşmalarının vaka artışının hızlanmasına sebep olduğunu söyledi. Vakaların daha çok toplu organizasyon sonrası arttığını da ifade eden Çetin, "Daha çok vakaların toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaş aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın Valimize de teklif ettim. Cenazeleri vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor. Bazı toplum liderleri veya saygı değer insanların vefatında herkesin onun cenazesine katılma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor"dedi.

Konya, koronavirüs vaka artış oranlarında, iller arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birçok tedbirin alınmasına rağmen, vatandaşların özellikle maske ve mesafe kuralına gerekli önemi vermediği gözleniyor. Tabip Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin de vaka artışlarında vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarının etkili olduğunu söyledi. Çetin,"Vaka sayılarındaki artışın vatandaşımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarına bağlıyoruz. Ama o aşama geçti. Halen maske takmayan insanları görüyoruz. Fakat bunu normal söyleyerek taktırılacak gibide görünmüyor. Yaptırım uygulanması gerekiyor. Bunun haricinde evine pozitifsin diye gönderdiğimiz, evde kendini izole etmesini istediğimiz insanların sokakta elini kolunu sallayarak dolaşması bu artışın hızlanmasına sebep oldu. Dolayasıyla izolasyon ve filyasyon ekiplerimizin söylemlerine vatandaşın çok iyi itibar etmesi gerekiyor. Yakın bir temas oldugu zaman kimsenin kendisine bir şey söylemeden izole etmesi ve 14 gün kimseyle temas kurmaması gerekiyor"dedi.

'POZİTİF KİŞİNİN İŞE GİTTİĞİ YÖNÜNDE İHBARLAR ALIYORUZ'

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen bazı kişilerinin işlerine gitmeye devam ettiğini belirten Eyüp Çetin, "Şuanda pozitif olan, PCR sürüntüsü pozitif olan insanların işlerine-güçlerine gittikleri yönünde ihbarlar almaya başladık. Doktor arkadaşlarımızdan bize bu yönde bildirimler oluyor. Bizde Halk Sağlığı Daire Başkanlığımıza bunları bildirerek dolaylı olarak ihbar etmiş oluyoruz"diye konuştu.

'CENAZELERİN VAKİT NAMAZLARINDAN SONRA DEFNEDİLMESİ YASAKLANMALI'

Toplu organizasyonların da vaka artışında önemli bir etken olduğunun altını çizen Eyüp Çetin, "Daha çok vakaların bu tür toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaş aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın Valimize de teklif ettim. Cenazeleri vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor. Bazı toplum liderleri veya saygıdeğer insanların vefatında herkesin onun cenazesine katılma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemez gerekiyor. Bu tür kalabalıklarla malesef bulaş çok daha fazla oluyor"ifadelerini kullandı.

'KENT KIRMIZIYA BOYANDI'

Kentte artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına da yansıdı. Koronavirüsün yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada, son iki ay içerisinde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması dikkat çekti.