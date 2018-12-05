Konya Takla Atan Otomobil Bariyerlere Saplandı 1 Yaralı

Konya
'da kontrolden çıkan otomobil, yön levhalarına çarptıktan sonra takla atıp bariyerlere saplandı. Araç
içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Özkan Bakır (21), itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Selçuklu
ilçesi Cumhuriyet Mahallesi
Yeni İstanbul Caddesi
'nde meydana geldi. Özkan Batır yönetimindeki 42 APB 27 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki yön levhalarına çarptı. Ardından takla atıp Selçuklu Köprülü
Kavşağı'nın bariyerlerine saplandı. Ters dönen araç içinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Batır, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan Batır'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:45